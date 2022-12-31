Такую вероятность озвучила разведка Великобритании на 31 декабря. Разведчики напомнили, что хоть два дня назад российские войска совершили массированную атаку по Украине, они снова могут атаковать.
Внимание Отключение света в Украине 31 декабря: графики и перечень городов
Начиная с октября Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые 7 – 10 дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону,
– говорится в отчете.
В то же время поисковики считают реальной возможность того, что Россия "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".
Не игнорируйте воздушную тревогу
- Во время своего вечернего обращения 29 декабря президент Владимир Зеленский тоже отметил, что оккупанты, вероятно, еще раз попытаются сделать так, чтобы наша страна встречала Новый год в темноте. Поэтому украинцам ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- В то же время в Воздушных силах ВСУ отметили, что у России достаточно носителей, чтобы наносить массированные атаки по территории Украины. Россия восстанавливает и обновляет парк авиационной техники. Более того, новый удар может быть сильнее.
- 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых, ГСЧС – о повреждении 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры.
- Восстановить энергетическую относительную стабильность после новой атаки удалось довольно быстро. Так, Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света уже на следующий день.