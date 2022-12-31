Такую вероятность озвучила разведка Великобритании на 31 декабря. Разведчики напомнили, что хоть два дня назад российские войска совершили массированную атаку по Украине, они снова могут атаковать.

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Начиная с октября Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые 7 – 10 дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону,

– говорится в отчете.

В то же время поисковики считают реальной возможность того, что Россия "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

Обратите внимание! Ранее разведка Британии сообщила, что стратегия России по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не столь высокую эффективность, как можно было ожидать, например, в начале войны.

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