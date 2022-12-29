Об этом во время традиционного вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он поблагодарил бойцов Воздушных сил и украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку.

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Президент рассказал, что 29 декабря украинская ПВО сбила 54 ракеты и 11 ударных дронов. Отличились воины по всей Украине. Зеленский поблагодарил всех наших Воздушных командований – "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". А особенно бойцам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня были самыми большими.

К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставки энергии,

– заметил глава государства.

На этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно:

на Киевщине и в столице,

на Львовщине,

в Одессе и области,

в Херсоне и области,

в Винницкой области,

в Закарпатье.

"Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будут иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", – добавил Зеленский.

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