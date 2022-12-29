В Генштабе рассказали, что россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Запорожском направлениях. Также они пытаются улучшить тактическое положение в Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Что происходило на разных направлениях

На Купянском и Новопавловском российские оккупанты ведут активную оборону. На Херсонском направлении происходит перегруппировка вражеских войск в другие направления. Также россияне усиливаются подразделениями территориальных войск и ведут позиционную оборону.

Утром захватчики нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Они выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты в ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах.

По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них,

– сообщили в Генштабе.

Также, в течение дня, оккупанты нанесли 10 ракетных, 23 авиационных ударов и совершил 14 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам по линии столкновения.



Наши воины сдерживают нашествие россиян / Фото Генштаба ВСУ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Однако признаков формирования враждебных наступательных группировок не обнаружено.

ситуация стабильная. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Однако признаков формирования враждебных наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Липовка и Гремячка Черниговской области; Будки, Искрисковщина и Запсилье Сумской области и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Липовка и Гремячка Черниговской области; Будки, Искрисковщина и Запсилье Сумской области и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Котляровка, Табаевка, Клещевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области.

огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Котляровка, Табаевка, Клещевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении враг атаковал более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области.

враг атаковал более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области. На Авдеевском направлении поражения потерпели Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. В Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

поражения потерпели Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. В Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам, минометам и ствольной артиллерии в районах более 35 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Огромное в Херсонской области.



Россияне продолжают обстреливать украинские города / Фото Генштаба ВСУ

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Потери кафиров

Россияне продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний. В частности, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ППК "Вагнер".

Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого "военного госпиталя" лечат около 120 раненых кафиров. В Донецке же захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

В результате огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области 28 декабря ликвидировали более 50 оккупантов. Украинская авиация нанесла:

12 ударов по районам сосредоточения захватчиков,

удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

В свою очередь, украинские ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов.



Силы обороны наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ