В частности, при обстреле 22 октября захватчики выпустили из Ту-95МС крылатую ракету, изготовленную во втором квартале этого года.

Интересно Массированная ракетная атака 29 декабря: происходило в городах

Оккупанты используют для обстрелов новые ракеты

Россияне использовали для массированного ракетного обстрела по меньшей мере одну крылатую ракету, изготовленную в конце 2022 года. Похоже, захватчикам становится все труднее производить новые ракеты, ведь:

в октябре россияне использовали Х-101, выпущенные в апреле – июне 2022 года,

а сейчас – в октябре – декабре 2022 года.

Время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев. Одной из причин может служить то, что оккупантам с каждым месяцем все труднее достать зарубежные компоненты, в том числе из США, которые они активно используют при этом в Х-101. В то же время, их запасы заканчиваются.

Обратите внимание! В промежутке между 2 и 3 кварталом россиянам удалось изготовить по меньшей мере 52 ракеты Х-101. Всего в период со 2 квартала 2018 года по 23 ноября 2022 года они произвели не менее 402 такие ракеты.

Защитники украинского неба 29 декабря сбили 54 ракеты

За считанные дни до Нового года Россия совершила очередную террористическую атаку. Страна-террористка выпустила по Украине 69 ракет. На счастье, 54 из них сбили защитники украинского неба.

Враг атаковал Украину: