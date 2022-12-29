В частности, при обстреле 22 октября захватчики выпустили из Ту-95МС крылатую ракету, изготовленную во втором квартале этого года.
Интересно Массированная ракетная атака 29 декабря: происходило в городах
Оккупанты используют для обстрелов новые ракеты
Россияне использовали для массированного ракетного обстрела по меньшей мере одну крылатую ракету, изготовленную в конце 2022 года. Похоже, захватчикам становится все труднее производить новые ракеты, ведь:
- в октябре россияне использовали Х-101, выпущенные в апреле – июне 2022 года,
- а сейчас – в октябре – декабре 2022 года.
Время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев. Одной из причин может служить то, что оккупантам с каждым месяцем все труднее достать зарубежные компоненты, в том числе из США, которые они активно используют при этом в Х-101. В то же время, их запасы заканчиваются.
Защитники украинского неба 29 декабря сбили 54 ракеты
За считанные дни до Нового года Россия совершила очередную террористическую атаку. Страна-террористка выпустила по Украине 69 ракет. На счастье, 54 из них сбили защитники украинского неба.
Враг атаковал Украину:
- крылатыми ракетами воздушного базирования;
- крылатыми ракетами морского базирования;
- зенитными управляемыми ракетами к ЗРК С-300.