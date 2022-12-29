Зокрема, під час обстрілу 22 жовтня загарбники випустили з Ту-95МС крилату ракету, виготовлену у другому кварталі цього року.

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Окупанти використовують для обстрілів нові ракети

Росіяни використали для масованого ракетного обстрілу щонайменше одну крилату ракету, виготовлену наприкінці 2022 року. Схоже, загарбникам стає дедалі важче виробляти нові ракети, адже:

у жовтні росіяни використовували Х-101, випущені у квітні – червні 2022 року,

а зараз – аж у жовтні – грудні 2022 року.

Час між виготовленням ракети та пуском зменшився щонайменше на декілька місяців. Однією з причин може бути те, що окупантам з кожним місяцем дедалі важче дістати закордонні компоненти, зокрема зі США, які вони активно використовують у своїй Х-101. Водночас їхні запаси закінчуються.

Зверніть увагу! В проміжку між 2 та 3 кварталом росіянам вдалося виготовити щонайменше 52 ракети Х-101. Загалом у період з 2 кварталу 2018 року по 23 листопада 2022 року вони виробили не менше ніж 402 такі ракети.

Захисники українського неба 29 грудня збили 54 ракети

За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

Ворог атакував Україну: