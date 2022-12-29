Зокрема, під час обстрілу 22 жовтня загарбники випустили з Ту-95МС крилату ракету, виготовлену у другому кварталі цього року.

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Окупанти використовують для обстрілів нові ракети

Росіяни використали для масованого ракетного обстрілу щонайменше одну крилату ракету, виготовлену наприкінці 2022 року. Схоже, загарбникам стає дедалі важче виробляти нові ракети, адже:

  • у жовтні росіяни використовували Х-101, випущені у квітні – червні 2022 року,
  • а зараз – аж у жовтні – грудні 2022 року.

Час між виготовленням ракети та пуском зменшився щонайменше на декілька місяців. Однією з причин може бути те, що окупантам з кожним місяцем дедалі важче дістати закордонні компоненти, зокрема зі США, які вони активно використовують у своїй Х-101. Водночас їхні запаси закінчуються.

Захисники українського неба 29 грудня збили 54 ракети

За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

Ворог атакував Україну:

  • крилатими ракетами повітряного базування;
  • крилатими ракетами морського базування;
  • зенітними керованими ракетами до ЗРК С-300.