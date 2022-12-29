Вперше тривоги лунали близько 06:00. Тоді, за даними телеграм-каналу monitor, окупанти підняли у небо стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Близько 08:00 сигнали тривоги охопили всю Україну. 24 канал зібрав головну інформацію про масовану ракетну атаку 29 грудня.

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У низці областей повідомляють про роботу ППО

В ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 надводних ракетоносії та один підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 07:57 повідомив, що перші ракети летять на Суми. Згодом з'явилася інформація, що підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумщиною. Згодом повідомили про збиття ще однієї ракети.

Звуки вибухів також почули жителі столиці. Згодом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у Києві працює ППО.

Зверніть увагу! Військові закликають не знімати та не викладати у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів.

Над Миколаївщиною збили 5 ракет

Віталій Кім повідомив, що над Миколаївщиною сили ППО збили 5 ракет. Зазначимо, що він наголосив про те, що сьогодні українська ППО може поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет.

Сили ППО ліквідували ворожі повітряні цілі у Житомирській та Одеській областях.