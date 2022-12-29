Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, росіяни могли завдати, так би мовити, дружній вогонь. Одна ракета окупанта могла збити іншу.

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Дружній вогонь по своїх відкривай

Схоже, на Бєлгородщині знищують власні ракети. Гойда, така російська гойда,

– іронічно додав він.

У Росії ППО збило ракету, яка летіла на Україну: дивіться відео

Тим часом в Україні триває повітряна тривога, а ворог завдає масованого ракетного удару. Тож важливо не лише перебувати в укриттях. Слід також не допомагати ворогові.

У Генштабі закликають! Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в БУДЬ-ЯКІ телеграм-чати та боти!!! Ворог уважно моніторить інформпростір. Вірте воїнам! Вірте в ЗС України!

У день ППО теж лунали вибухи

Зауважимо, що вибухи лунали у Росії також 26 грудня. Символічно, що у цей день країна-агресорка святкує день ППО. Тож умовні феєрверки вирішили запустити відразу у двох областях. Там, мабуть, найгучніше святкували.

За наявною інформацією, "бавовну" підвезли до Суджанського району Курської області. Вибухи також чули у Шебекінському районі, а також у селищі Разумне, що поблизу Бєлгорода. А от два гучні удари віддалено чули мешканці села Біловське, що на Бєлгородщині.

Незадовго стало відомо, що спалахнула масштабна пожежа у Новосибірську. Там загорівся цех. Вогонь охопив настільки велику площу, що обвалилися навіть конструкції споруди.