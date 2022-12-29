Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, россияне могли нанести, так сказать, дружеский огонь. Одна ракета оккупанта могла сбить другую.

Читайте также Массированная ракетная атака 29 декабря: происходящее в городах

Дружеский огонь по своим открывай

Похоже, что на Белгородщине уничтожают собственные ракеты. Гойда, такая русская гойда,

– иронически добавил он.

В России ПВО сбило ракету, летевшую на Украину: смотрите видео

Тем временем в Украине продолжается воздушная тревога, а враг наносит массированный ракетный удар. Поэтому важно не только находиться в укрытиях. Следует также не помогать противнику.

В Генштабе призывают! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в ЛЮБЫЕ телеграм-чаты и боты!!! Враг внимательно мониторит информпространство. Верьте воинам! Верьте в ВС Украины!

В день ПВО тоже раздавались взрывы

Заметим, что взрывы раздавались в России также 26 декабря. Символично, что в этот день страна-агрессорка отмечает день ПВО. Так что условные фейерверки решили запустить сразу в двух областях. Там, пожалуй, громче всего праздновали.

По имеющейся информации, "хлопок" подвезли в Суджанский район Курской области. Взрывы также слышали в Шебекинском районе, а также в поселке Разумное вблизи Белгорода. А вот два громких удара отдаленно слышали жители села Беловское, что на Белгородщине.

Незадолго стало известно, что вспыхнул масштабный пожар в Новосибирске. Там загорелся цех. Огонь охватил настолько большую площадь, что даже рухнули конструкции сооружения.