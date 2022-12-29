На щастя, ракета не вибухнула. Тому, попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих.

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Як на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок

Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, дивом не вибухає,

– написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він вкотре наголосив, що цинізму росіян немає меж.



Ракета влетіла у будинок на Івано-Франківщині / фото Кирило Тимошенко

Згодом очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав.

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