На щастя, ракета не вибухнула. Тому, попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих.
Зверніть увагу Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувається у містах
Як на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок
Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, дивом не вибухає,
– написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Він вкотре наголосив, що цинізму росіян немає меж.
Ракета влетіла у будинок на Івано-Франківщині / фото Кирило Тимошенко
Згодом очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав.
Окупанти атакували ракетами Україну 29 грудня
- 29 грудня на Одещині сили ППО збили 21 ворожу ракету.
Віталій Кім повідомив, що над Миколаївщиною сили ППО збили 5 ракет.
У Києві уламки збитих російських ракет пошкодили два приватні будинки у Дарницькому районі.
Крім того, пошкоджень зазнало промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.
Внаслідок ракетної атаки постраждало двоє людей у Дарницькому районі. Вони отримали першу медичну допомогу. Згодом з'явилися дані про ще одного постраждалого. Загалом їх троє, серед них – 14-річна дівчинка. Усіх госпіталізували.
У КМВА повідомили, що 16 з 16 ракет було знищено у повітряному просторі столиці.