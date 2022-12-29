Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом близько двох десятків російських ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
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Сили ППО працюють на максимум, – Сухопутні війська
Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Однак, окупанти отримують і будуть отримувати гідну відсіч від наших воїнів.
Ми – незламні! Наші підрозділи ППО перебувають в повній бойовій готовності і відпрацьовують по запущених росіянами ракетах на максимумі свого потенціалу. Від імені угруповання сил і засобів оборони Києва прошу Вас зберігати спокій та вірити в Збройні Сили України,
– підкреслив Павлюк.
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Наслідки російської атаки в Києві
- Внаслідок масованої ракетної атаки у Києві постраждали щонайменше троє людей. Серед них і 14-річна дівчинка. Усіх постраждалих ушпиталили. про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
- Уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки в Дарницькому районі.
- Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. окрім того, на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
- Мешканців Києва попередили про можливі перебої зі світлом. Жителям рекомендують зробити запаси води.