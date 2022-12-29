Вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги Росії випустила по Україні понад 120 ракет, маючи на меті занурити нас у тотальну темряву. Як згодом зазначив радник глави Офіс Президента Кирило Тимошенко терористи також атакували приватний сектор у Дарницькому районі Києва.

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Наслідки прильотів по столиці

За словами Тимошенка, станом на 10:20 відомо, що внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка.

Усім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор росії,

– констатував представник ОП.

Окрім того, він опублікував фото, на яких видно, що зробили ворожі ракети у Дарницькому районі Києва.

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