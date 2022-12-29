По всій Україні 29 грудня близько 08:00 пролунали сигнали повітряної тривоги. Варто не нехтувати своєю безпекою та спуститися в укриття, хоча української ППО успішно ліквідовує ворожі повітряні цілі, – зокрема на Київщині та Чернігівщині.

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Що відомо про вибухи у Північних регіонах

Станом на 08:30 в ОВА Київської та Чернігівської областей не повідомляли про те, що стало причиною вибухів, однак місцеві телеграм-канали активно пишуть, що це системи протиповітряної оборони ліквідовують ворожі ракети.

Однак слід сказати, що і Олексій Кулеба, і В'ячеслав Чаус у своїх соціальних мережах раніше повідомляли про тривоги та закликали людей їх не ігнорувати.

Зверніть увагу! У жодному разі не можна знімати та викладати у мережу чи надсилати у чат-боти роботу засобів ППО та наслідків прильотів, адже це може допомогти ворогові. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Генштабу. Там наголосили, що росіяни моніторять українських інформаційний простір.