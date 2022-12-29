У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про актуальну інформацію з фронту станом на ранок 29 грудня. Детальніше читайте в матеріалі 24 каналу.

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Окупанти били по енергетичній інфраструктурі Харкова "Шахідами"

За минулу добу російські загарбники завдали Україні 30 авіаційних та 7 ракетних ударів. Вони цинічно вдарили по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та по Харкову.

Крім того, понад 70 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти знову намагалися знищити енергетичну інфраструктуру.

Через це постраждали критичні об'єкти Харкова, де вороги використали для ураження 13 іранських БпЛА Shahed-136. Водночас Сили оборони України збили 11 з цих дронів.

Що відбувається на фронті

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники продовжують наступати. Крім того, окупанти намагаються закріпитися і покращити своє положення на Лиманському напрямку.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах таких населених пунктів:

Стельмахівка,

Андріївка,

Площанка,

Червонопопівка,

Білогорівка,

Соледар,

Бахмутське,

Підгородне,

Бахмут,

Кліщіївка,

Курдюмівка,

Авдіївка,

Красногорівка,

Мар’їнка,

Побєда.

Детальніше про ситуацію на різних напрямках

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках – усе спокійно, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерією окупанти обстріляли Грем’ячку і Липівку Чернігівської області, Зноб-Трубчевську, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки й Запсілля Сумської області, а також Червону Зорю, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Старицю, Тернову, Новомлинськ та Дворічну на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав ударів по районах понад 20 населених пунктів. Бив по Синьківці, Вільшаній, Куп’янську, Кислівці й Крохмальному Харківської області. А також по Стельмахівці, Площанці, Червонопопівці й Діброві – Луганської області та Ямполівці, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад 25 населених пунктів. Зокрема Спірне, Білогорівку, Соледар, Григорівку, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь противника потрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку гатили біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вороги завдали ударів по районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. На жаль, є постраждалі серед мирних громадян.

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ЗСУ б'ють по окупантах та завдають їм великих втрат

У Генштабі повідомили, що 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області українські захисники потужно вдарили по окупантах.

Їхні втрати тоді склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Щодо загиблих поки уточнюють інформацію.

Водночас українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по позиціях ворога та 4 удари по місцю розміщення його зенітно-ракетних комплексів. А ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали руйнувань 5 пунктам управління окупантів, 3 районам дислокації їхніх військ, а також складу боєприпасів.