Російські військові продовжують тероризувати українців. Зранку 29 грудня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Існує загроза чергового ракетного удару, тож не ігноруйте.
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В яких областях – повітряна тривога
- Запорізька;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Миколаївська;
- Донецька;
- Одеська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Київська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Житомирська;
- Кіровоградська;
- Чернігівська.
Чому пролунала повітряна тривога
За даними телеграм-каналу monitor, окупанти підняли у небо стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Тож не виключена можливість запуску крилатих ракет. Відповідне повідомлення з'явилося о 05:37.
Зауважимо, що спочатку сирени лунали на Сході. І вже лише близько 06:00 про можливу загрозу з неба попередили мешканців Києва та низки інших областей. Станом на 06:15 на Заході повітряну тривогу не вмикали.
Додамо, що існує загроза удару не лише зі стратегічної авіації. В ОК "Південь" повідомили, що у Чорне море ворог вивів 2 надводні ракетоносії. Відтак, існує ймовірність запуску 16 ракет типу "Калібр".