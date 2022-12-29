Російські військові продовжують тероризувати українців. Зранку 29 грудня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Існує загроза чергового ракетного удару, тож не ігноруйте.

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В яких областях – повітряна тривога

Запорізька;

Харківська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Миколаївська;

Донецька;

Одеська;

Херсонська;

Сумська;

Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Житомирська;

Кіровоградська;

Чернігівська.

Чому пролунала повітряна тривога

За даними телеграм-каналу monitor, окупанти підняли у небо стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Тож не виключена можливість запуску крилатих ракет. Відповідне повідомлення з'явилося о 05:37.

Зауважимо, що спочатку сирени лунали на Сході. І вже лише близько 06:00 про можливу загрозу з неба попередили мешканців Києва та низки інших областей. Станом на 06:15 на Заході повітряну тривогу не вмикали.

Додамо, що існує загроза удару не лише зі стратегічної авіації. В ОК "Південь" повідомили, що у Чорне море ворог вивів 2 надводні ракетоносії. Відтак, існує ймовірність запуску 16 ракет типу "Калібр".