Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Утром 29 декабря в большинстве областей Украины раздались воздушные тревоги. Существует угроза очередного ракетного удара, поэтому не игнорируйте.

Читайте также Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

В каких областях – воздушная тревога

Запорожская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Николаевская;

Донецкая;

Одесская;

Херсонская;

Сумская;

Киевская;

Винницкая;

Черкасская;

Житомирская;

Кировоградская;

Черниговская.

Почему раздалась воздушная тревога

По данным телеграмм-канала monitor, оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию в режиме радиомолчания. Так что не исключена возможность запуска крылатых ракет. Соответствующее сообщение появилось в 05:37.

Заметим, что сначала сирены звучали на Востоке. И уже около 06:00 о возможной угрозе с неба предупредили жителей Киева и ряда других областей. По состоянию на 06:15, на Западе воздушную тревогу не включали.

По состоянию на 06.20 поступили обновленные данные. Известно об активности авиационной группы, в состав которой входит 10 воздушных судов. Вероятно, говорится о Ту-95. Кроме того, враг может использовать самолеты Ту-22м3. Сообщений о пусках ракет пока не поступало.

Добавим, что существует угроза удара не только со стратегической авиации. В ОК "Юг" сообщили, что в Черное море враг вывел 2 надводных ракетоносителя. Следовательно, существует вероятность запуска 16 ракет типа "Калибр".

Ракетный удар может произойти в любое время

На этом накануне подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он добавил, что наше государство находится в состоянии боевой готовности к возможным массированным ракетным ударам. А случиться они могут в любой момент.

Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года,

– сказал премьер.

Если ударов до Нового года не будет, то новогодние праздники удастся пройти без аварийных отключений. В то же время, подчеркнул Шмигаль, оккупанты не отказываются от своего желания сеять панику и страх. По словам премьера, ему им не удастся, ведь украинцы верят в себя, армию, энергетиков и партнеров.

Как бы там ни было, но мы не устаем призывать к тому, чтобы во время воздушной тревоги вы находились в укрытии. Оставайтесь в хранилище, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.