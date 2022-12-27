Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. По его словам, Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему.
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Украина может пройти новогодние праздники без аварийных отключений
Шмыгаль подчеркнул, что Украина находится в готовности к новым массированных обстрелов. Он добавил, что обстрел может произойти в любой момент.
Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года,
– сказал премьер.
В то же время, глава правительства сообщил, что в случае отсутствия обстрелов на новогодние праздники не будет аварийных отключений.
"Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он прежде всего нацелен сеять страх и панику. Но ему это не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, в наших партнеров. Мы устоим, потому что единственные, сильны и мотивированы бороться за родную землю", – заявил Шмыгаль.
В Украине уменьшается количество аварийных отключений
Премьер-министр также сообщил, что в Украине уменьшается количество аварийных отключений. Этому способствовала работа энергетиков, снижение потребления в выходной день и отсутствие морозов.
27 декабря после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций.
Что известно об угрозе массированного удара
- Президент Владимир Зеленский 26 декабря предупредил украинцев, что Россия готовит новый массированный обстрел. В ВСУ тоже информировали, что она может ударить на Новый год.
- В Черном море происходит передвижение кораблей-ракетоносителей. В настоящее время их суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет. В то же время после "хлопка" в Энгельсе оккупантам пришлось рассредоточить самолеты стратегической авиации.
- Советник ОП Алексей Арестович информировал, что россияне готовятся к новому удару. По его словам, у оккупантов осталось около 460 – 500 крылатых ракет.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что в России осталось ракет на 2 – 3 массированных обстрела. Оценка Буданова основывается на количестве ракет, используемых россиянами во время одного массированного удара.