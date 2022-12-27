Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. По его словам, Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему.

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Украина может пройти новогодние праздники без аварийных отключений

Шмыгаль подчеркнул, что Украина находится в готовности к новым массированных обстрелов. Он добавил, что обстрел может произойти в любой момент.

Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года,

– сказал премьер.

В то же время, глава правительства сообщил, что в случае отсутствия обстрелов на новогодние праздники не будет аварийных отключений.

"Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он прежде всего нацелен сеять страх и панику. Но ему это не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, в наших партнеров. Мы устоим, потому что единственные, сильны и мотивированы бороться за родную землю", – заявил Шмыгаль.

В Украине уменьшается количество аварийных отключений

Премьер-министр также сообщил, что в Украине уменьшается количество аварийных отключений. Этому способствовала работа энергетиков, снижение потребления в выходной день и отсутствие морозов.

27 декабря после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть 2 блока тепловых электростанций.

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