Об этом в эфире 24 канала заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов. Он убежден, что окупантов не остановят праздники, а наоборот могут стать поводом для обстрелов.

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Представитель Главного управления разведки Украины прокомментировал вероятность российских массированных обстрелов в новогоднюю ночь.

Если была атака иранскими дронами в христианский праздник День святого Николая, то почему не может быть в другой праздник, христианский, светский, мусульманский или любой другой,

– отметил Юсов.

Террористическая тактика

Андрей Юсов считает недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о ракетных атаках перед Новым годом вполне оправданным. Эти данные подтверждают и заявления украинских представителей сил обороны и разведки, ведь такова террористическая тактика страны-агрессорки.

"Это систематические акты устрашения и атаки на мирную инфраструктуру, которые являются частью геноцидной войны против украинцев. Вполне логично, что такие вещи могут продолжаться", - добавил представитель разведки.

Возможные обстрелы на Новый год: смотреть видео

Украина готова

Однако и Украина не молча наблюдает, а готовится и делает выводы, отметил Юсов. И после каждого подобного удара все эффективнее работают украинские энергетики, службы чрезвычайных ситуаций и силы обороны.

Что бы не случилось Новый год мы отпразднуем, а в новом году уже Украина будет праздновать, а не режим Путина,

– подытожил Юсов.

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