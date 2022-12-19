Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ранее российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине западной военной помощи, поэтому били, в частности, и по Западу Украины.
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Сейчас военные страны-террористки сконцентрировались на том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без электроэнергии. Особенно большие усилия оккупанты направили на атаки по столице Украины.
Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев – цель номер 1 для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры,
– подчеркнул Игнат.
Он добавил, что, к сожалению, в результате ракетных ударов по Киеву часто страдают и гражданские люди.
Юрий Игнат рассказал о специфике ракетных атак со стороны России: смотрите видео
Почему россияне интенсивно обстреливают Киев
В Воздушных силах ВСУ связывают интенсивные обстрелы именно столицы Украины с тем, что у российских захватчиков иссякают запасы ракет.
Если бы были ракеты, то россияне били бы по всем направлениям: и по логистике, и, возможно, по мостам. Вероятно, поступили бы так, как говорят пропагандисты на российском телевидении. Мол, в Украине нужно перебить все переправы, железные дороги, вокзалы,
– отметил Игнат.
Он добавил, что снижение интенсивности ракетных атак по Западу Украины также связано с тем, что туда ракетам "еще надо долететь".
"Правда, россияне используют и воздушное пространство Беларуси и Молдовы. Через эти страны также пролетают ракеты и потом тоже уничтожаются нашей ПВО", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты не успевают пополнять запасы ракет
Игнат подчеркнул, что у россиян действительно остался ограниченный ресурс ракетных запасов. Это неоднократно отмечали и представители украинской власти, и разведки западных стран. К тому же оккупанты не успевают пополнять свои запасы.
Если россияне могут изготовить около 40 ракет разных типов в месяц, а тратят гораздо больше, то динамика идет к серьезному минусу,
– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Он добавил, что сейчас у России есть ограниченные ресурсы для изготовления ракетного оружия. Российские оккупанты могут производить высокоточные ракеты следующих типов:
- "Калибр";
- Х-101;
- "Кинжал". Однако такие ракеты, по словам Игната, оккупанты производят в небольшом количестве, ведь процесс их производства занимает много времени.
Россияне терроризируют Украину: коротко
- Российские военные 16 декабря нанесли очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В воздушных силах отметили, что враг использовал все виды вооружения.
- Ракетная атака не имела разрушительных последствий. Впрочем, в результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение.
- В частности, сразу после массированного ракетного удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице возникли проблемы со светом, водой и теплом.
- Кроме ракет, россияне атакуют столицу Украины дронами-камикадзе. В частности, ночью 19 декабря оккупанты запустили по Киеву 23 дрона, 18 из которых были уничтожены над столицей.
- В результате атаки зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки дронов повредили 5-этажное здание.