Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ранее российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине западной военной помощи, поэтому били, в частности, и по Западу Украины.

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Сейчас военные страны-террористки сконцентрировались на том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без электроэнергии. Особенно большие усилия оккупанты направили на атаки по столице Украины.

Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев – цель номер 1 для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, к сожалению, в результате ракетных ударов по Киеву часто страдают и гражданские люди.

Юрий Игнат рассказал о специфике ракетных атак со стороны России: смотрите видео

Почему россияне интенсивно обстреливают Киев

В Воздушных силах ВСУ связывают интенсивные обстрелы именно столицы Украины с тем, что у российских захватчиков иссякают запасы ракет.

Если бы были ракеты, то россияне били бы по всем направлениям: и по логистике, и, возможно, по мостам. Вероятно, поступили бы так, как говорят пропагандисты на российском телевидении. Мол, в Украине нужно перебить все переправы, железные дороги, вокзалы,

– отметил Игнат.

Он добавил, что снижение интенсивности ракетных атак по Западу Украины также связано с тем, что туда ракетам "еще надо долететь".

"Правда, россияне используют и воздушное пространство Беларуси и Молдовы. Через эти страны также пролетают ракеты и потом тоже уничтожаются нашей ПВО", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты не успевают пополнять запасы ракет

Игнат подчеркнул, что у россиян действительно остался ограниченный ресурс ракетных запасов. Это неоднократно отмечали и представители украинской власти, и разведки западных стран. К тому же оккупанты не успевают пополнять свои запасы.

Если россияне могут изготовить около 40 ракет разных типов в месяц, а тратят гораздо больше, то динамика идет к серьезному минусу,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что сейчас у России есть ограниченные ресурсы для изготовления ракетного оружия. Российские оккупанты могут производить высокоточные ракеты следующих типов:

"Калибр";

Х-101;

"Кинжал". Однако такие ракеты, по словам Игната, оккупанты производят в небольшом количестве, ведь процесс их производства занимает много времени.

Россияне терроризируют Украину: коротко