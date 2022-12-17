Это подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона. Он отметил, что обычно оккупанты запускают во время таких массированных атак еще и дроны-камикадзе. Но на этот раз обошлось без них.

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Запустили разные типы ракет

Вчера было применено практически все. Есть разные ракеты и разных типов наземного, воздушного и морского базирования, которые и были применены. Кроме "Шахидов", они были запущены накануне,

– подчеркнул Игнат.

В то же время он объяснил, для чего оккупанты могли накануне совершать массированную атаку иранскими дронами-камикадзе. Это россияне могли сделать, чтобы узнать, где расположены зенитные ракетные комплексы.

Ведь враг выпустил "Шахиды" ночью не просто так. Это он сделал именно для того, чтобы мы имели возможность их сбивать только системами, которые используем для защиты и от ракетных ударов. Таким образом, оккупанты изучают их местоположение, а также "делают коррективы для ракетных атак".

Чем отличалась эта атака от предыдущих

Ранее Игнат отметил, что во время этой массированной атаки враг преподнес несколько неприятных сюрпризов. Но, к счастью, нашей ПВО удалось справиться с поставленной перед ней задачей.

Напомним, что для этой ракетной атаки оккупанты использовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые они подняли в небо над Каспийским морем и аэродромом "Энгельс". Заметим, что последний был использован впервые как район пуска ракет по Украине. Наше государство атаковали:

ракетами типа "Калибр";

Х-22;

Х-31;

Х-59;

Х-101;

Х-555;

а также С-300, которыми били по прифронтовым зонам.

Какая тактика ракетных ударов

На этот вопрос Игнат тоже ответил. Он заметил, что враг изучает все перед началом нового ракетного удара. Российские военные получают данные от космической разведки, наземной, а также агентуры. Кроме того, изучаются сведения из социальных сетей и пабликов. Это позволяет прокладывать маршруты.

Россияне действуют крайне коварно. Они могут запускать ракеты с любых направлений. Все это лишь влияет на то, насколько быстро они долетят. Важнее то, откуда они залетают в Украину. Например, через территорию Беларуси или той же Молдовы, как мы уже наблюдали несколько раз.

В таком случае ракеты залетают в воздушное пространство нашего государства неожиданно. Сразу они летят по руслу Днепра, чтобы долететь до заданной цели. Заметим, что на Киевскую область именно таким образом и направили ракеты россияне.