Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, раніше російські окупанти намагалися перебити шляхи постачання Україні західної військової допомоги, тому гатили, зокрема, й по Заходу України.
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Зараз же військові країни-терористки сконцентрувалися на тому, аби знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без електроенергії. Особливо великі зусилля окупанти спрямували на атаки по столиці України.
Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ є ціллю номер 1 для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури,
– наголосив Ігнат.
Він додав, що, на жаль, внаслідок ракетних ударів по Києву часто страждають і цивільні люди.
Юрій Ігнат розповів про специфіку ракетних атак з боку Росії: дивіться відео
Чому росіяни інтенсивно обстрілюють Київ
У Повітряних силах ЗСУ пов'язують інтенсивні обстріли саме столиці України з тим, що у російських загарбників вичерпуються запаси ракет.
Якби ракети були, то росіяни били б по всіх напрямках: і по логістиці, і, можливо, по мостах. Ймовірно, зробили б так, як говорять пропагандисти на російському телебаченні. Мовляв, в Україні потрібно перебити всі переправи, залізниці, вокзали,
– зауважив Ігнат.
Він додав, що зниження інтенсивності ракетних атак по Заходу України також пов'язано з тим, що туди ракетам "ще треба долетіти".
"Щоправда, росіяни використовують і повітряний простір Білорусі та Молдови. Через ці країни також пролітають ракети і потім теж знищуються нашою ППО", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти не встигають поповнювати запаси ракет
Ігнат наголосив, що у росіян справді залишився обмежений ресурс ракетних запасів. Це неодноразово відзначали й представники української влади, і розвідки західних країн. До того ж окупанти не встигають поповнювати свої запаси.
Якщо росіяни можуть виготовити близько 40 ракет різних типів за місяць, а витрачають набагато більше, то динаміка йде до серйозного мінуса,
– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Він додав, що зараз Росія має обмежені ресурси для виготовлення ракетної зброї. Російські окупанти можуть виготовляти високоточні ракети наступних типів:
- "Калібр";
- Х-101;
- "Кинджал". Однак такі ракети, за словами Ігната, окупанти виготовляють у невеликій кількості, адже процес їх виробництва забирає дуже багато часу.
Росіяни тероризують Україну: коротко
- Російські військові 16 грудня завдали чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У Повітряних силах зауважили, що ворог використав усі види озброєння.
- Ракетна атака не мала руйнівних наслідків. Втім, внаслідок обстрілу у багатьох населених пунктах зникло електропостачання.
- Зокрема, відразу після масованого ракетного удару мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці виникли проблеми зі світлом, водою та теплом.
- Окрім ракет, росіяни атакують столицю України дронами-камікадзе. Зокрема, вночі 19 грудня окупанти запустили по Києву 23 дрони, 18 з яких знищили над столицею.
- Унаслідок атаки зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Окрім того, уламки дронів пошкодили 5-поверховий будинок.