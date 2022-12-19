Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, раніше російські окупанти намагалися перебити шляхи постачання Україні західної військової допомоги, тому гатили, зокрема, й по Заходу України.

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Зараз же військові країни-терористки сконцентрувалися на тому, аби знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без електроенергії. Особливо великі зусилля окупанти спрямували на атаки по столиці України.

Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ є ціллю номер 1 для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що, на жаль, внаслідок ракетних ударів по Києву часто страждають і цивільні люди.

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Чому росіяни інтенсивно обстрілюють Київ

У Повітряних силах ЗСУ пов'язують інтенсивні обстріли саме столиці України з тим, що у російських загарбників вичерпуються запаси ракет.

Якби ракети були, то росіяни били б по всіх напрямках: і по логістиці, і, можливо, по мостах. Ймовірно, зробили б так, як говорять пропагандисти на російському телебаченні. Мовляв, в Україні потрібно перебити всі переправи, залізниці, вокзали,

– зауважив Ігнат.

Він додав, що зниження інтенсивності ракетних атак по Заходу України також пов'язано з тим, що туди ракетам "ще треба долетіти".

"Щоправда, росіяни використовують і повітряний простір Білорусі та Молдови. Через ці країни також пролітають ракети і потім теж знищуються нашою ППО", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти не встигають поповнювати запаси ракет

Ігнат наголосив, що у росіян справді залишився обмежений ресурс ракетних запасів. Це неодноразово відзначали й представники української влади, і розвідки західних країн. До того ж окупанти не встигають поповнювати свої запаси.

Якщо росіяни можуть виготовити близько 40 ракет різних типів за місяць, а витрачають набагато більше, то динаміка йде до серйозного мінуса,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що зараз Росія має обмежені ресурси для виготовлення ракетної зброї. Російські окупанти можуть виготовляти високоточні ракети наступних типів:

"Калібр";

Х-101;

"Кинджал". Однак такі ракети, за словами Ігната, окупанти виготовляють у невеликій кількості, адже процес їх виробництва забирає дуже багато часу.

Росіяни тероризують Україну: коротко