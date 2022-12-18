Головна мета Росії зараз виснажити українців ракетними атаками та переконати їх у тому, що потрібно скласти зброю. Водночас напередодні Нового року та різдвяних свят багато хто небезпідставно остерігається того, що Росія посилено відновить обстріли, однак речник ЗСУ Юрій Ігнат закликав не "прив'язуватись до дат" та очікувати "сюрпризів" від ворога не лише на свята.

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У Росії є чіткий план знищення України

За словами спікера Повітряних Сил, окупанти визначили для себе певні пріоритети щодо того, що вони планують робити в Україні. Вочевидь, ні Новий рік, ні Різдво не буде тим, що посилить або, навпаки, стримає загарбників.

Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися – не прив'язуватися… У них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій,

– зазначив Ігнат.

Окрім того, він констатував, що Кремль має на меті завдати якомога сильнішого болю Україні та її громадянам, тому й обирає відповідні цілі. Водночас Ігнат зауважив, що ракетні атаки для російської влади – це також "гра на публіку" та спроба запевнити громадян країни у тому, що "все добре".

Залежно від того, де нам буде болючіше, вони туди й б'ють – якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору… Для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню,

– підсумував речник.

Зеленський пропонував закінчити війну Росії на свята

До цієї теми варто сказати, що раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну вивести війська своєї терористичної держави на Різдво та діями підтвердити, що Росія "хоче миру". Згодом у Путіна відповіли на цю пропозицію та сказали, що Україна має змиритися з "новими реаліями". Тобто з тим, що російська армія тепер буде в Україні. Більшого маразму годі й було очікувати від Кремля.