Володимир Зеленський під час саміту G7 запропонував керівництву держави-терористки закінчити війну та вивести війська з України на Різдво. Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь сказав, що "друга армія світу" продовжуватиме воювати, а Україні потрібно звикнути до "нових реалій". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які реалії "повинна прийняти" Україна

За словами прессекретаря Владіміра Путіна, про вивід військ під час зимових свят не може і йтися, а наша держава повинна змиритися з тим, що російська армія буде на територіях України. Окрім того, у хворій уяві кремлівського рупора Київ повинен прийняти те, що у Росії з'явились нові території.

Про це (вивід військ – 24 Канал) не може йтися. Це нові реалії, які сталися через ту політику, яку проводило протягом останніх п'ятнадцяти, а то й двадцяти років керівництво України,

– заявив Пєсков.

Також вірний пес Путіна намагався всіх запевнити, що Україна повинна враховувати те, що його терористична держава приєднала нові регіони та без цього "просування вперед" не має сенсу.

З цього можна лише посміятися, бо сприймати серйозно те, що говорить Пєсков, просто-таки неможливо. До речі, кремлівський спікер чомусь забув згадати про розбіжності, які існують у так званій російській конституції. Зокрема, щодо статусу Херсона та інших звільнених міст.

У Кремлі змінюють риторику та підтверджують наявність психічних захворювань

Нещодавно Дмітрій Пєсков заявляв, що окупація українських територій – це насправді їхнє звільнення. Такі слова засвідчують лише те, що головному рупору Кремля та й, у принципі, усім російським чиновникам потрібне направлення до психіатра, якщо вони серйозно вірять у ту ахінею, яку озвучують.

За усіма міжнародними законами Херсонщина, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ та Крим – це Україна. А прихід у ці регіони іншої армії є нічим іншим як незаконним загарбанням земель.