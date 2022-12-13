Владимир Зеленский во время саммита G7 предложил руководству государства-террориста закончить войну и вывести войска из Украины на Рождество. Главный рупор Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что "вторая армия мира" будет продолжать воевать, а Украине нужно привыкнуть к "новым реалиям". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Какие реалии "должна принять" Украина

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, о выводе войск во время зимних праздников не может быть и речи, а наше государство должно смириться с тем, что российская армия будет на территориях Украины. Кроме того, в больном воображении кремлевского рупора Киев должен принять, что в России появились новые территории.

Об этом (вывод войск – 24 Канал) не может идти речи. Это новые реалии, которые произошли из-за той политики, которую проводило в течение последних пятнадцати, а то и двадцати лет руководство Украины,

– заявил Песков.

Также верный пес Путина пытался всех заверить, что Украина должна учитывать, что его террористическое государство присоединило новые регионы и без этого "продвижение вперед" не имеет смысла.

Над этим можно только посмеяться, потому что воспринимать серьезно то, что говорит Песков, просто невозможно. Кстати, кремлевский спикер почему-то забыл упомянуть о разногласиях, существующих в так называемой российской конституции. В частности, о статусе Херсона и других освобожденных городов.

В Кремле сменяют риторику и подтверждают наличие психических заболеваний

Недавно Дмитрий Песков заявлял, что оккупация украинских территорий – это действительно их освобождение. Такие слова свидетельствуют лишь, что главному рупору Кремля и, в принципе, всем российским чиновникам нужно направление к психиатру, если они серьезно верят в озвученную ахинею.

По всем международным законам Херсонщина, Запорожье, Донецк, Луганск и Крым – это Украина. А приход в эти регионы другой армии является ничем иным как незаконным захватом земель.