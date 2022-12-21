Про це в ефірі 24 каналу заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. Він переконаний, що окупантів не спинять свята, а навпаки можуть стати приводом для обстрілів.

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Представник Головного управління розвідки України прокоментував ймовірність російських масованих обстрілів у новорічну ніч.

Якщо була атака іранськими дронами у християнське свято День святого Миколая, то чому не може бути в інше свято, християнське, світське, мусульманське, чи в будь-яке інше,

– зазначив Юсов.

Терористична тактика

Андрій Юсов вважає нещодавню заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про ракетні атаки перед Новим роком цілком виправданою. Ці дані підтверджують і заяви українських представників сил оборони та розвідки, адже такою є терористична тактика країни-агресорки.

"Це систематичні акти залякування і атаки на мирну інфраструктуру, що є частиною геноцидної війни проти українців. Цілком логічно, що такі речі можуть продовжуватися", – додав представник розвідки.

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Україна готова

Однак і Україна не мовчки спостерігає, а готується та робить висновки, зазначив Юсов. І після кожного подібного удару все більш ефективно працюють українські енергетики, служби надзвичайних ситуацій та сили оборони.

Хай там що Новий рік ми відсвяткуємо, а в новому році вже Україна буде святкувати, а не режим Путіна,

– підсумував Юсов.

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