Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, як погода впливає на атаки росіян.

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Авіарозвідка з Білорусі

Мусієнко розповів, що авіарозвідка з Білорусі відбувається, коли ворог підіймає в небі літаки, які здатні виявити розміщення РЛС в Україні. Крім того, вони піднімають у небо МіГи-31, які потенційно можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", утім повідомляється, що насправді в Білорусі їх може не бути. Та все ж навіть зліт такого літака – це одразу тривога по всій Україні, що може тривати 2 – 3 години, і це елемент психологічного тиску.

Ми не маємо критичних втрат, які були б критичними для наших засобів ППО. Ситуація – цілком контрольована, встигають реагувати, передислоковуватись. Ворог не встигає, навіть якщо проводить розвідку, тому тут усе нормально,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Ворог з повітря б'є по об'єктах інфраструктури

Він продовжив, що повітряні атаки ворог використовує не для ударів по військовій інфраструктурі, а по цивільній. До того ж, їхня тактика хоч і є простою та примітивною, утім вона дієва. Вони обирають одну ціль, на яку скеровують 10 ракет, з розрахунку, що навіть якщо ППО зіб'є 9, то 1 влучить.

"Приклад 16 грудня – близько 40 ракет з 70 летіли по Києву, по об'єктах, які ворог визначив у Києві чи Київській області. Це означає, що вони намагаються робити обстріли щільнішою кількістю ракет по меншій кількості цілей з розрахунком того, щоб 1 ракета влучила, щось пошкодила. Для того, щоб їй протидіяти й унеможливлювати будь-яке влучання, ми ще потребуємо відповідних засобів ППО", – зауважив військовий експерт.

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