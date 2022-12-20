За даними нашого міністерства, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов – може бути проблематично. Також погода впливає на розвідку.

Зауважте На одному напрямку фронту погода допомагає ЗСУ, а на іншому – рятує росіян, – Жданов

Що відомо вплив погоди на атаки росіян

Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об'єктів удару. Та ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак,

– розповіли в Міноборони.

За даними відомства, погода таки впливає на:

вивчення наслідків ударів;

а також на їхнє можливе коригування.

На що не впливає погода

У Міністерстві оборони України розповіли, що для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі,

– пояснили в міністерстві.

Проте там додали, що не варто передчасно радіти успіхам збиття "Шахідів". Адже росіяни, жертвуючи дешевими "мопедами", виснажують нашу систему протиповітряної безпеки.



Як погода впливає на ситуацію з ракетами / Інфографіка Міноборони України

Що відомо про вплив погоди на війну