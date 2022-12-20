За даними нашого міністерства, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов – може бути проблематично. Також погода впливає на розвідку.
Зауважте На одному напрямку фронту погода допомагає ЗСУ, а на іншому – рятує росіян, – Жданов
Що відомо вплив погоди на атаки росіян
Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об'єктів удару. Та ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак,
– розповіли в Міноборони.
За даними відомства, погода таки впливає на:
- вивчення наслідків ударів;
- а також на їхнє можливе коригування.
На що не впливає погода
У Міністерстві оборони України розповіли, що для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.
У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі,
– пояснили в міністерстві.
Проте там додали, що не варто передчасно радіти успіхам збиття "Шахідів". Адже росіяни, жертвуючи дешевими "мопедами", виснажують нашу систему протиповітряної безпеки.
Як погода впливає на ситуацію з ракетами / Інфографіка Міноборони України
Що відомо про вплив погоди на війну
- Ще у листопаді 2022 року військовий експерт Петро Черник пояснював – якщо буде м'яка зима, то важка техніка не зможе рухатись. Якщо ж буде -15 і земля замерзне, то вона зможе пересуватись.
- Варто зазначити, що на Донеччині йдуть дощі, погода плюсова. Тому важкій техніці рухатись важко. Через те, що вона може застрягнути, важка бронетехніка ходить вздовж лінії фронту цугом.
- Вже 13 грудня 2022 року військовий експерт Олег Жданов пояснив, що через погоду наші військові не можуть активізувати наступ на Луганщині, а росіяни – рухатися на Донеччині.