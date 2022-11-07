Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що як тільки почнеться сезон дощів, то нам доведеться переходити у фазу артилерійських дуелей.
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За словами Петра Черника, важка техніка поки що рухається, але як тільки грунт стане достатньо вологим – така техніка матиме проблеми.
Тому найімовірніше, якщо буде м'яка зима – техніка не зможе рухатись. Якщо ж буде -15 і земля замерзне, то важка техніка зможе пересуватись,
– зазначає військовий експерт.
Однак, на думку Черника – попереду важкі та довготривалі артилерійські бої. І щодо якості артилерії, ми на порядок переважаємо ворога, переконаний фахівець.
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