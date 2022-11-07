Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час онлайн-конференції розповів про успіхи ЗСУ. Крім того, він зазначив, що наші війська ведуть активні наступальні дії, пише 24 канал.

Цікаво Україна отримає танки від Чехії: наскільки вони відрізняються від німецьких Leopard

Коли NASAMS і Aspide почнуть захищати небо

Речник відзначив гарну роботу озброєння, яке передають західні партнери. Зокрема, німецька IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні відпрацювала зі 100% результатом.

Крім того, Ігнат зазначив, що іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.

Які ще системи ППО очікують в Україні

За словами речника, в Україні ще очікують на поставку таких систем ППО як: Hawk, NASAMS, Aspide та Crotale. Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.

Крім того, партнери продовжать постачати для українських військових системи залпового вогню, антидронні системи та безпілотники для розвідки та наведення артилерії.

Партнери продовжують постачати військову допомогу в Україну

  • 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
  • Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
  • Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

Більше про це – В Україну прибули перші NASAMS і Aspide: дивіться відео