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Коли NASAMS і Aspide почнуть захищати небо
Речник відзначив гарну роботу озброєння, яке передають західні партнери. Зокрема, німецька IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні відпрацювала зі 100% результатом.
Крім того, Ігнат зазначив, що іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.
Які ще системи ППО очікують в Україні
За словами речника, в Україні ще очікують на поставку таких систем ППО як: Hawk, NASAMS, Aspide та Crotale. Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.
Крім того, партнери продовжать постачати для українських військових системи залпового вогню, антидронні системи та безпілотники для розвідки та наведення артилерії.
Партнери продовжують постачати військову допомогу в Україну
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.
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