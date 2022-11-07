Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время онлайн-конференции рассказал об успехах ВСУ. Кроме того, он отметил, что наши войска ведут активные наступательные действия, пишет 24 канал.

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Когда NASAMS и Aspide начнут защищать небо

Спикер отметил хорошую работу вооружения, которое передают западные партнеры. В частности, немецкая IRIS-T во время массированного ракетного удара России по Украине отработала со 100% результатом.

Кроме того, Игнат отметил, что испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время приступят к строю и будут защищать наше небо.

Какие еще системы ПВО ожидают в Украине

По словам спикера, в Украине еще ожидают поставки таких систем ПВО как: Hawk, NASAMS, Aspide и Crotale. Игнат отметил, что ПВО, предоставленные партнерами, прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.

Кроме того, партнеры продолжат поставлять для украинских военных системы залпового огня, антидронные системы и беспилотники для разведки и наведения артиллерии.

Партнеры продолжают поставлять военную помощь в Украину

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS . Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Безопасный советник США Джейк Салливан 4 ноября с визитом посетил Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь , необходимую для освобождения Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23 , германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания . В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

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