Кроме того, вероятно, это будут танки именно лицензионного выпуска, которые по качеству лучше, чем машины советского производства. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Чешские танки лучше тех, которые использует Россия?

Однако это танки уровня 80-х годов прошлого века, поэтому они будут нуждаться в модернизации. По мнению военного эксперта, в первую очередь будет проведено усиление защиты. Более того, модернизация будет достаточно оперативной – это вопрос не месяцев, а недель или даже дней. Прицельные комплексы также могут быть заменены на современные.

По боевым характеристикам чешские Т-72 соответствуют основной массе советских, а теперь уже российских танков, которым нашим воинам приходится противостоять,

– объяснил Харук.

Российские оккупанты используют танки предыдущей генерации – Т-62М. Соответственно чешские Т-72 будут преобладать по характеристикам.

"Это не "вундерваффе", но вполне приличное оружие для противостояния российским захватчикам . К тому же эта техника хорошо знакома нашим танкистам", – подытожил военный аналитик.

Харук объяснил, лучшие ли чешские Т-72, чем танки, которыми воюет Россия: смотрите видео

Как изменилась бы ситуация, если бы нам сейчас предоставили Leopard или Abrams

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что продолжаются переговоры с правительством страны по предоставлению Украине танков Leopard 2. Так, если бы наши воины сейчас получили немецкие Leopard или американские Abrams, то это кардинально изменило бы ситуацию на поле боя.

И Leopard в модернизированных версиях, которые сейчас находятся на вооружении европейских стран – от 2А4 и выше, и американские Abrams по обзорно-прицельным комплексам и качеству существенно преобладают танки советского и российского производства, а также основную массу танков, находящихся на вооружении Вооруженных Сил. Украины, –

Кроме того, немецкие и американские танки имеют мощные пушки 122 калибра, а также качественные бронебойные снаряды. Да, 90 танков – это не глобальное изменение на поле боя, но они бы очень помогли на определенных участках фронта для прорыва обороны врага и развития успеха украинских бойцов.

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