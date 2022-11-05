Крім того, ймовірно, це будуть танки саме ліцензійного випуску, які за якістю кращі, аніж машини радянського виробництва. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

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Чи кращі чеські танки за ті, що використовує Росія

Однак це танки рівня 80-х років минулого століття, тому вони потребуватимуть модернізації. На думку військового експерта, насамперед буде проведено посилення захисту. Ба більше, модернізація буде досить оперативною – це питання не місяців, а тижнів або навіть днів. Прицільні комплекси також можуть замінити на сучасні.

За бойовими характеристиками чеські Т-72 відповідають основній масі радянських, а тепер вже російських танків, яким нашим воїнам доводиться протистояти,

– пояснив Харук.

Російські окупанти наразі використовують танки попередньої генерації – Т-62М. Відповідно чеські Т-72 переважатимуть їх за характеристиками.

"Це не "вундерваффе", але цілком пристойна зброя для протистояння російським загарбникам. До того ж ця техніка добре знайома нашим танкістам", – підсумував військовий аналітик.

Харук пояснив, чи кращі чеські Т-72 за танки, якими воює Росія: дивіться відео

Як змінилася б ситуація, якби нам зараз надали Leopard або Abrams

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, що тривають перемовини з урядом країни щодо надання Україні танків Leopard 2. Так, якби наші воїни зараз отримали німецькі Leopard або ж американські Abrams, то це кардинально змінило б ситуацію на полі бою.

І Leopard у тих модернізованих версіях, які зараз перебувають на озброєнні європейських країн – від 2А4 і вище, і американські Abrams за оглядово-прицільними комплексами та якістю суттєво переважають танки радянського й російського виробництва, а також основну масу танків, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України, –

Крім того, німецькі та американські танки мають потужні гармати 122-го калібру, а також якісні бронебійні снаряди. Так, 90 танків – це не глобальна зміна на полі бою, але вони б дуже допомогли на певних ділянках фронту для прориву оборони ворога та розвитку успіху українських бійців.

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