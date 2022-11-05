Утім, навколо цих машин є таємниця, оскільки німці приховують реальну кількість наявних танків. Таку думку 24 каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський.

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У Німеччини багато танків на папері

У них на папері є багато танків Leopard 2, але схоже жоден з них не є боєздатним,

– розповів Киричевський.

Він додав, що Чехія вже передала Україні танки у межах "кругового обміну" з Німеччиною. Однак з 30 машин, які німці обіцяли одразу надати чехам, зараз передано фактично тільки 15. Крім того, поставка розтягнута на 2 роки.

На думку експерта, є логіка в тому, щоб дочекатися спочатку передачі Сполученими Штатами танків Abrams, адже в американців танкова база значно більше. Відповідно кількість боєздатних танків Abrams, ймовірно, більше, аніж Leopard 2 у німців.

"Ідея зразка квітня 2021 року – передати нам 88 танків Leopard 1А5 має раціональне пояснення – це всі боєздатні танки, які є у розпорядженні німців. Більше у них нічого немає", – зазначив експерт Defence Express.

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