Так, до вересня 2022 року Німеччина передала Україні всі 30 обіцяних ЗСУ "Гепард". Однак разом з ними передали боєприпасів на 60 тисяч пострілів, чого доволі мало, особливо враховуючи скорострільність установки.

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У всьому винен нейтралітет

Однак Німеччина не має права передавати Україні нові боєприпаси швейцарського виробництва для ЗСУ "Гепард". Як пояснив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен, усе через нейтралітет країни.

Саме через нього Швейцарія забороняє передавати Україні вироблені нею боєприпаси, і саме через нього Німеччина не може продовжувати подальший експорт цих боєприпасів. Як пояснив міністр економіки Гі Пармелен, швейцарське законодавство забороняє експорт до країн, які перебувають у збройному конфлікті.

Однак 20 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з президентом країни та наголосив, що у сучасних реаліях зберігати нейтралітет неможливо. Під час своєї зустрічі президенти обговорили взаємодію країн у відповідь на терор Росії.

Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності,

– заявив Зеленський.

Німеччина намагається знайти рішення

Однак Німеччина все ж намагалася знайти рішення у цій ситуації. Так, на початку літа вона запитувала Берн, чи може доставити Києву 12 400 боєприпасів для ЗСУ "Гепард". Проте уже тоді Швейцарія відхилила цей запит, посилаючись на вимогу нейтралітету.

Після цього міністр оборони Крістіне Ламбрехт нещодавно знову написала листа до Швейцарії, у якому попросила дозволу на реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для "Гепарда". Вона також підкреслила, що боєприпаси необхідні для захисту критичної інфраструктури та портів України, які є ключовими для експорту зерна.

Як повідомили у "Spiegel", також у своєму останньому листі до Швейцарії Крістіне Ламбрехт повідомила про гострий "брак боєприпасів" через інтенсивне використання установки проти російських безпілотників та крилатих ракет.

Допомога Швейцарії Україні: останні новини

Однак попри свій нейтралітет Швейцарія все ж допомагає нашій державі гуманітарно та фінансово. Зокрема на гуманітарну допомогу країна уже виділила 0,1 мільярда євро.

Також країна виділить 100 мільйонів швейцарських франків (приблизно 101,4 мільйона євро) на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була пошкоджена чи зруйнована внаслідок ракетних обстрілів Росії.

Також Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти Ірану. Вони були введені, зокрема, й через постачання зброї до Росії.

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