ЄС запровадив санкції проти іранських організацій та посадовців 20 жовтня. Вони причетні до розробки та постачання до Росії безпілотників, якими атакують українські міста.

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Проти кого ЄС ввів санкції

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері – голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;

бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші – ключовий переговорник в угоді про поставки дронів;

бригадний генерал Саїд Агаджані – голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;

Shahed Aviation Industries – виробник безпілотників Shahed, які застосовує Росія.

Нагадаємо, що українська влада неодноразово закликала підтримувати санкції проти Ірану. Крім того, наголошували, що Іран слід визнати співучасником агресії.

Швейцарія відреагувала і на протести в Ірані

Швейцарія засудила придушення протестів іранськими правоохоронцями. Вона закликала Тегеран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені через ці протести. Кажуть, що рішення ухвалили, враховуючи всі внутрішні і зовнішньополітичні інтереси Швейцарії.

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