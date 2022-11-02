ЕС ввел санкции против иранских организаций и чиновников 20 октября. Они причастны к разработке и поставке в Россию беспилотников, которыми атакуют украинские города.

Кстати "Не из багульника и палок": в Укроборонпроме развеяли мифы относительно иранских дронов

Против кого ЕС ввел санкции

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери – глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана, курировавший поставки дронов-камикадзе России;

бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши – ключевой переговорщик по соглашению о поставках дронов;

бригадный генерал Саид Агаджани – председатель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представители которого находятся на оккупированных территориях Украины;

Shahed Aviation Industries – производитель беспилотников Shahed, применяемых Россией.

Напомним, что украинские власти неоднократно призывали поддерживать санкции против Ирана. Кроме того, отмечали, что Иран следует признать соучастником агрессии.

Швейцария отреагировала и на протесты в Иране

Швейцария осудила подавление протестов иранскими правоохранителями. Она призвала Тегеран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с департаментом иностранных дел решили не принимать санкции ЕС, введенные из-за этих протестов. Говорят, что решение было принято, учитывая все внутренние и внешнеполитические интересы Швейцарии.

Ранее США сильно предупредили Иран и Россию: видео