Менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев рассказал об этом на брифинге 1 ноября. Он также отметил, что эти шахиды – это не просто "самолетки".

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В Укроборонпроме развеяли мифы о шахидах

Олег Болдырев рассказал, что у России нет достаточно интеллекта, чтобы создавать собственное оружие. Именно поэтому за последние годы Москва не смогла разработать ни одного собственного дрона. Также менеджер опроверг мифы относительно иранских дронов, которые покупает Кремль.

Первый миф – иранские дроны сделаны "из грязи и палок". Это не так. Эти дроны на самом деле производились шесть лет. Второй миф – это дешевое оружие… Это не так дорого, как баллистическая ракета, но точно не дешево,

– заявил Олег Болдырев.

Работник Укроборонпрома пояснил, что третьим мифом является то, что якобы любой человек в гараже может сделать такой беспилотник. По словам Болдырева, это не так. Ведь тогда Россия использовала бы дроны с первого дня и не покупала бы у Ирана.

То есть это оружие только снаружи выглядит просто. Олег Болдырев сказал, что на самом деле шахиды имеют определяющий характер в плане боевого применения. Ведь часть дронов:

летит с целью выявления наших зон покрытия ПВО;

еще одни – разными маршрутами, чтобы точно вычислить местонахождение нашего ПВО, где оно достает слабо;

третьи – чтобы установить места западного ПВО, которое нам передали страны этой осенью.

Украина впервые создает тактику уничтожения иранских дронов

Поэтому это не просто "самолетки", которые запущены и где-то ударят. Это комплекс, применяемый впервые в мире в таком объеме… А нами создается тактика уничтожения таких комплексов,

– объяснил менеджер Укроборонпрома.

Он отметил, что тот факт, что Россия на государственном и частном уровне не смогла разработать собственный беспилотник – положительный сигнал для Украины и негативный для России.

Однако Олег Болдырев также отметил, что нужно тратить много государственных денег, чтобы разрабатывать украинские беспилотники. Однако объяснил, что наша цель – не сделать лучшее в мире, а сделать много. Потому что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит их "на вчера".

Россия покупает иранские шахиды: что известно

Россия начала закупать у Ирана дроны-камикадзе. Ни Тегеран, ни Москва этого факта не признают, однако у мира есть подтверждение.

В частности, во время визита в Соединенные Штаты президент Израиля Ицхак Герцог подчеркнул, что Россия использует шахиды из Ирана для ударов по Украине. Президент показал фото корпусов и двигателей беспилотников-камикадзе, которые удалось сбить в Украине.

Более того, украинская разведка 1 ноября сообщила, что Иран планирует отправить в Россию более 200 боевых дронов. Это может произойти уже в начале ноября.

Кроме того, генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что планирует отправить в Украину специалистов, чтобы выяснить, какими дронами Россия бьет по Украине. Результаты расследования уже могут быть внесены в отчет в декабре 2022 года.

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