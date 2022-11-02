И, как отмечают в Институте с изучения войны, Россия таким образом усиливает свою зависимость от Ирана. В этом тезисе есть логика, ведь без его оружия наносить атаки по инфраструктуре Украины врагу было бы значительно сложнее.

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Россия получит сотни дронов и ракет

Сам факт, что Иран продолжит поставлять вооружение, да еще и в таком количестве, свидетельствует о серьезных проблемах в России. А это значит, что она усиливает свою зависимость от систем оружия иранского производства.

Напомним, что в ГУР МО заявили о том, что Иран планирует отправить в Россию партию из более 200 дронов-камикадзе "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2". По данным ведомства, эти беспилотники доставят в страну-агрессор разобранными. И уже российский персонал их соберет и нанесет маркировку. В то же время в ГУР МО отметили, что с 13 сентября ПВО удалось сбить более 300 БпЛА "Шахид-136".

Но это еще не все. В CNN накануне сообщили о более масштабной поставке оружия Ираном. Речь идет о тысяче единиц, которые страна передаст России до конца года. В этот пакет будут входить также баллистические ракеты малой дальности класса "земля – земля", ну и те же дроны. Заметим, что впервые страна-агрессор получит высокоточные ракеты от Ирана.

Как отмечают аналитики, Россия могла вести переговоры о дополнительной поставке оружия с Ираном не просто так. Причиной тому стало истощение запасов крылатых ракет и систем беспилотников в течение 9 месяцев. Больше всего враг потратил во время кампании против украинской критической инфраструктуры.

Аналитики из Института предполагают, что враг не перестанет бить по критической инфраструктуре. Таким образом, оккупанты будут пытаться компенсировать поражения на линии фронта.

Угроза от Ирана продолжает расти

Заметим, что в Пентагоне обеспокоены тем фактом, что Иран передаст России ракеты. В то же время в ведомстве нет подтверждений, что это может произойти. Как бы там ни было, но в США обещают ответить, если передача соответствующего типа вооружения все-таки состоится.

В разведке заметили, что иранскими ракетами враг может начать атаковать в ноябре. По словам спикера ГУР Андрея Юсова, говорить об эффективности этого вида вооружения можно будет только после его использования.

В то же время, советник главы ОП Михаил Подоляк обратился с очередным призывом. Он отмечает, что мир должен признать Иран соучастником агрессии в Европе.

Тем временем журналисты предполагают, что Иран может и сам вскоре напасть на соседнюю страну. Речь идет о Саудовской Аравии. Над некоторыми мечетями Ирана заметили красный флаг мести. В прошлый раз его поднимали в 2020 году. Вскоре страна атаковала базы США в Ираке.

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