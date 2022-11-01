Так, в направлении Днепропетровской области на Полтавщину движутся вражеские беспилотники. Об этом сообщили глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и мэр Полтавы Александр Мамай. Они призывали людей оставаться в укрытиях.
Ранее Прекрасная работа: над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе
В группе мониторинга вражеской авиации отметили, что в Днепропетровской области работают силы ПВО. Официальной информации об этом пока нет.
Где объявили тревогу
- Днепропетровская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Луганская область.