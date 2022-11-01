Уже в скором времени Иран может передать России более 200 дронов. Вражеские планы рассекретила украинская разведка. Отметим, что иранскими беспилотниками оккупанты атакуют нашу критическую инфраструктуру, жилые кварталы и убивают украинцев.

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Когда Иран передаст России дроны

В разведке отметили, что очередную отправку в Иране запланировали на начало ноября. Важно, что оккупанты могут получить сразу более 200 боевых дронов. В частности:

Shahed-136,

Mohajer-6

Arash-2.

Беспилотники планируют переправить по Каспийскому морю в порт Астрахань. Дроны отправят в разобранном состоянии.

В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2",

– подчеркнули в ГУР.

Почти анекдот: Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников

Сколько иранских дронов уже уничтожили украинские воины

Оккупанты впервые применили иранские дроны на войне против Украины 13 сентября 2022 года. Информацию обнародовали в разведке.

В частности, бойцы Путина в очередной раз атаковали Украину дронами 1 ноября. На Полтавщине вражеские БпЛА попали в гражданские объекты . Местные жители остались без света. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Кстати, 3 беспилотника удалось приземлить. Всего с 13 сентября наши защитники уже сбили более 300 иранских дронов-камикадзе .

Обратите внимание! Власти Ирана категорически отрицают поставки дронов России. Однако в МИД Украины заявили, что готовы предоставить доказательства – обломки дронов-камикадзе иранского производства.

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