Уже в скором времени Иран может передать России более 200 дронов. Вражеские планы рассекретила украинская разведка. Отметим, что иранскими беспилотниками оккупанты атакуют нашу критическую инфраструктуру, жилые кварталы и убивают украинцев.
К теме Иран передаст России в общей сложности тысячу баллистических ракет и новых дронов, – CNN
Когда Иран передаст России дроны
В разведке отметили, что очередную отправку в Иране запланировали на начало ноября. Важно, что оккупанты могут получить сразу более 200 боевых дронов. В частности:
- Shahed-136,
- Mohajer-6
- Arash-2.
Беспилотники планируют переправить по Каспийскому морю в порт Астрахань. Дроны отправят в разобранном состоянии.
В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2",
– подчеркнули в ГУР.
Почти анекдот: Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников
Сколько иранских дронов уже уничтожили украинские воины
Оккупанты впервые применили иранские дроны на войне против Украины 13 сентября 2022 года. Информацию обнародовали в разведке.
В частности, бойцы Путина в очередной раз атаковали Украину дронами 1 ноября. На Полтавщине вражеские БпЛА попали в гражданские объекты . Местные жители остались без света. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв.
Кстати, 3 беспилотника удалось приземлить. Всего с 13 сентября наши защитники уже сбили более 300 иранских дронов-камикадзе .
Следует увидеть – Последствия массированной атаки дронами-камикадзе в Киеве: смотрите видео