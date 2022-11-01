Уже незабаром Іран може передати Росії понад 200 дронів. Ворожі плани розсекретила українська розвідка. Зауважимо, що іранськими безпілотниками окупанти атакують нашу критичну інфраструктуру, житлові квартали та вбивають українців.

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Коли Іран передасть Росії дрони

У розвідці зазначили, що чергову відправку в Ірані запланували на початок листопада. Важливо, що окупанти можуть отримати одразу понад 200 бойових дронів. Зокрема:

Shahed-136,

Mohajer-6

Arash-2.

Безпілотники планують переправити Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони відправлять у розібраному стані.

Надалі на території Росії їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2",

– підкреслили в ГУР.

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Скільки іранських дронів вже знищили українські воїни

Окупанти вперше застосували іранські дрони на війні проти України 13 вересня 2022 року. Інформацію оприлюднили в розвідці.

Зокрема, бійці Путіна вкотре атакували Україну дронами 1 листопада. На Полтавщині ворожі БпЛА влучили в цивільні об'єкти. Місцеві жителі залишилися без світла. На щастя, за попередніми даними, минулося без жертв.

До речі, 3 безпілотники вдалося приземлити. Загалом від 13 вересня наші захисники вже збили понад 300 іранських дронів-камікадзе.

Зверніть увагу! Влада Ірану категорично заперечує постачання дронів Росії. Однак, в МЗС України заявили, що готові надати докази – уламки дронів-камікадзе іранського виробництва.

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