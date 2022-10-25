Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив інформацію, що його країна надає Росії дрони-камікадзе. Він запевнив, що Іран буцімто не буде допомагати Росії.

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Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною,

– заявив глава іранського МЗС.

Водночас очільник МЗС Ірану підтвердив, що Тегеран має "багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони". Він зазначив, що в минулому Іран брав російську зброю і давав росіянам озброєння, "але не під час війни в Україні".

Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю, що Іран готовий сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів, щоб розслідувати використання іранських дронів у війні в Україні.

При цьому він запевнив, що Іран відреагує у випадку, якщо доведуть, що Росія таки використовувала іранські дрони проти України.

Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими,

– заявив він.

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