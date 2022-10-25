Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив інформацію, що його країна надає Росії дрони-камікадзе. Він запевнив, що Іран буцімто не буде допомагати Росії.
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Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною,
– заявив глава іранського МЗС.
Водночас очільник МЗС Ірану підтвердив, що Тегеран має "багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони". Він зазначив, що в минулому Іран брав російську зброю і давав росіянам озброєння, "але не під час війни в Україні".
Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю, що Іран готовий сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів, щоб розслідувати використання іранських дронів у війні в Україні.
При цьому він запевнив, що Іран відреагує у випадку, якщо доведуть, що Росія таки використовувала іранські дрони проти України.
Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими,
– заявив він.
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Росія використовує іранські дрони: головне
- Інформація про те, що Іран надає Росії дрони-камікадзе, з'явилася ще влітку. У США попереджали, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом США підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами. Вже тоді Іран та Росія заперечували співпрацю.
- Восени Росія почала активно використовувати дрони проти України, маркуючи їх іншими знаками. Спершу дрони помітили на Півдні, після чого ворог атакував безпілотниками Північ та інші регіони.
- МЗС України заявило, що надання Іраном зброї Росії робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном. Крім того, він закликав ЄС ввести санкції проти Ірану.
- 20 жовтня Євросоюз затвердив санкції проти організацій, які постачають іранські безпілотники. До обмежень долучилася і Велика Британія.
- Україна висловила готовність надати докази, що Росія використовує іранські дрони. У відповідь Тегеран пригрозив Британії, Німеччині та Франції за розслідування.
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