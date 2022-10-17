Міністр закордонних справ України повідомив, що взяв участь у засіданні глав МЗС Євросоюзу. Саме на цьому засіданні Кулеба, перебуваючи в укритті, порушив тему Ірану.

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Кулеба взяв участь у засідання глав МЗС Євросоюзу

Кулеба сказав, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану.

Що називається терпець урвався! Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи. Але правду не сховаєш. Ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї Росії настав,

– сказав глава МЗС України.

Він наголосив, що в разі застосування "ці санкції мають стати сигналом для інших країн, до яких зараз Росія звертається по військову допомогу". Кулеба підкреслив, що Україна знає, що Росія звертається по допомогу до третіх країн.

Відтак, як констатував Кулеба, кожен, хто наважиться допомогти Росії, "має одразу постраждати й відчути ціну за це".

До уваги. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ЄС може ввести додаткові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

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