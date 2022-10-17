Міністр закордонних справ України повідомив, що взяв участь у засіданні глав МЗС Євросоюзу. Саме на цьому засіданні Кулеба, перебуваючи в укритті, порушив тему Ірану.
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Кулеба взяв участь у засідання глав МЗС Євросоюзу
Кулеба сказав, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану.
Що називається терпець урвався! Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи. Але правду не сховаєш. Ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї Росії настав,
– сказав глава МЗС України.
Він наголосив, що в разі застосування "ці санкції мають стати сигналом для інших країн, до яких зараз Росія звертається по військову допомогу". Кулеба підкреслив, що Україна знає, що Росія звертається по допомогу до третіх країн.
Відтак, як констатував Кулеба, кожен, хто наважиться допомогти Росії, "має одразу постраждати й відчути ціну за це".
Росія та Іран вдаються, що не співпрацюють
- Влітку повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. У США підтверджували, що росіяни почали тренування з іранськими дронами.
- Представники адміністрації Джо Байдена повідомляли журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до Росії.
- Іран заперечував відповідну інформацію. Зокрема, глава МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що його країна не постачатиме Росії зброю. Проте у вересні в Україні почали фіксувати перші дрони іранського виробництва, після чого Росія почала масово ними атакувати Україну.
- У Києві ухвалили рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через продаж зброї Росії. В Ірані цинічно відкинули звинувачення України та заявили про "вплив третіх країн". У Києві відповіли, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе Shahed. Міністр оборони України Олексій Резніков інформував, що Росія має близько 300 іранських дронів-камікадзе та намагається закупити ще.
- За даними ЗМІ, Росія може отримати від Ірану ще й балістичні ракети. У ЗСУ повідомили, що засобів для збиття такого виду ракет в України немає.
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