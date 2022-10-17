Загальновідомий факт, що Іран постачає Росії дрони-камікадзе, якими потім окупанти атакують міста України. Defence express пише, якщо Іран передасть Кремлю нове озброєння, то в Зеленського буде більше аргументів у дискусії щодо надання нашій державі потужних систем протиповітряної оборони.

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Небезпека Fateh-110 та Zolfaghar

Росія може найближчим часом отримати ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Ракети начебто мають підвищену точність влучання. У деяких моделях оператор може "вести" коротких дистанціях ракету під час польоту за допомогою оптико-електронної станції. Тегеранське озброєння має таку дальність стрільби:

Fateh-110 – 300 кілометрів;

Zolfaghar – 700 кілометрів.

Американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників США пише, що Іран уже виготовляє першу партію ракет на своїх підприємствах оборонно-промислового комплексу. Наразі немає інформації про те, який обсяг ракет замовили росіяни та протягом якого часу Іран має їх надати.

Зверніть увагу! Повідомляється, що поставку ракет країни домовились ще 18 вересня. Також на цій же зустрічі Тегеран заодно пообіцяв передати Москві додаткову партію безпілотників.

Інші технічні характеристики ракет

Fateh-110 виготовляє іранська державна корпорація Aerospace Industries Organization, швидкість польоту ракети – 3 – 4 Махи, маса бойової частини – 650 кілограмів.

Zolfaghar виготовляють також підприємства іранських структур. Така балістична ракета може атакувати бойовою частиною, що має масу 500 кілограмів. За деякими інформацією, такі ракети також можуть мати касетну бойову частину.

За своїми характеристиками іранські Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, аніж російські системи "Точка У", С-300 та "Іскандер".

Нагадаємо, 24 канал уже писав про те, що Тегеран має намір передати Москві озброєння. Найбільше у цій ситуації вражає цинічність поплічників Кремля. Вони відкрито не вступають у війну, але таємно передають озброєння.

Варте уваги – інформація про передачу ракет Росії: дивіться відео