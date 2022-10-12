Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, станом на зараз російські окупанти використали понад 100 "Шахідів". Скільки їх поки залишилося безпосередньо на руках – достеменно невідомо.

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Попри це, росіяни продовжують створювати ілюзію, ніби в них їх надто багато. Вони маркують безпілотники числами з другої сотні. Але першу сотню так і ніхто ніколи не бачив.

Є повідомлення від Зеленського, що росіяни замовили 2 400 "Шахідів". Але скільки часу будуть вони виготовляти – невідомо. З одного боку, є певний емоційний фон. З іншого – досі достеменно невідомо, скільки їх лишилося в росіян. Тому вони й продовжують таку (хаотичну – 24 канал) систему маркування,

– зазначив Киричевський.

Вони уклали взаємоневигідну угоду

Як наголошує Киричевський, з'являлася інформація, що в обмін на дрони-камікадзе Росія збирається надати 24 винищувачі Су-35. Насправді виходить кумедна ситуація. Адже хтозна, чи Іран зможе сконструювати стільки дронів. А Су-35 – це ще той "надійний" літак.

Схоже, Росія та Іран уклали взаємоневигідну угоду за принципом – кожен тримає долю в кишені. Іран пообіцяв виготовити 2 400 дронів-камікадзе, які навряд чи зможе, а росіяни розраховують. Росія ж в обмін пропонує передати 24 винищувачі Су-35, на яких електроніка постійно виходить з ладу. Іран щось пообіцяв, а Росія продає черговий "аналоговнет", який на перевірці виявився не дуже,

– наголошує Киричевський.

Він додав, що Су-35 – настільки поганий літак, що його навіть відмовився купляти Китай. Хоч там є гігантська потреба в озброєнні.

Киричевський про угоду між Росією та Іраном щодо дронів-камікадзе: дивіться відео

Нагадаємо, Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту країн G7. Там він підкреслив, що, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Шахід". Президент закликав міжнародних партнерів надати додаткові засоби ППО.

Варто додати, що 12 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили щонайменше 4 ударні вертольоти окупантів на Півдні за 18 хвилин. Надзвичайно ефективно спрацювали зенітні ракетні підрозділи.