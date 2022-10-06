Чи справді був "ядерний потяг"

Так, днями британські ЗМІ повідомили, що у Росії відправили до кордонів України так званий "ядерний потяг". Однак цілком ймовірно, що це був не він. Про це 24 каналу розказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Він пояснив, що боєголовки, які мав би вивозити "ядерний поїзд" зберігаються на так званих спецсховищах, а вони, своєю чергою, розташовані у закритих адміністративно-територіальних утвореннях (ЗАТУ).

"Ці ЗАТУ контролюються російською ФСБ, і відповідно, без вказівки президента там в буквальному сенсі муха не проскочить. А тут якісь люди в промзоні знімають поїзд там, де стоять якісь незрозумілі вантажівки, при чому явно неадаптовані для перевезення цих ядерних боєголовок", – зауважив експерт.

Що не так із "Посейдоном"

Схожа ситуація була й з російською субмариною "Бєлгород", яка нібито вийшла зі свого пункту базування в Арктику, і там випробовуватиме торпеду "Посейдон".

"Росіяни заявляють, що їм начебто вдалося створити по суті мінісубмарину. Ця мінісубмарина має ядерний реактор, не управляється екіпажем, і на додачу до ядерного реактора має ще й ядерну бомбу на борту, начебто настільки потужну, що за задумом її творців ця торпеда має приплисти до узбережжя США і викликати там буквально ядерне цунамі, підірвавшись в морі", – розповів Киричевський.

Утім, торпеду чомусь досі не вивели на випробування, і ситуація з ним, за словами експерта, змушує пригадати й ракету "Буревісник" з ядерним двигуном, яку мали виготовити разом із "Посейдоном". Спроби випробувати цю ракету у 2019 році закінчилися передбачувано – вона просто вибухнула, спричинивши викид ядерних матеріалів.

Подібна історія стосується й носія цих підводних торпед "Посейдон" – субмарини "Бєлгород". Річ у тім, що його збудували на основі проєкту субмарин типу 949-М. До нього належав сумнозвісний для росіян "Курськ", який затонув під час навчань у 2001 році.

"Потім як розслідувала комісія ВМФ РФ причиною аварії "Курська", який втонув за 36 секунд, стали не тільки якісь недоліки у службі, але й в принципі конструктивні особливості човна", – зауважив Киричевський.

Це змушує сумніватися й у "Бєлгороді", створеному на основі невдалого проєкту з поганою живучістю. Звісно, цей факт не зупиняє росіян у тому, щоб лякати субмариною увесь світ.

Ну гаразд, це ("Бєлгород" – 24 канал) найдовша у світі ядерна субмарина – 181 метр, а з живучістю у неї що? Поки у них є можливість шантажувати, вони будуть шантажувати. А коли дійде справа до реального протистояння, незрозуміло, хто ще виграє,

– підсумував експерт.

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