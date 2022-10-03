Першим інформацію поширило італійське видання La Repubblica, а далі підхопили й інші західні ЗМІ. Мету росіян в ефірі 24 каналу пояснив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Імовірні випробування ядерної зброї

Італійське видання посилається на джерела в НАТО. За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

Втім, до цієї інформації дещо скептично поставилися в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Там зазначили, що НАТО жодної схожої інформації не поширювало.

Водночас відзначається, що Альянс регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни. Тож аналітики вважають, що такий вкид може зіграти на користь Росії.

Чого добиваються росіяни

Ігор Чаленко відзначає, що ця тема є продовженням тієї істерії, яку протягом останніх тижнів наганяє Росія. Єдине, що тут дещо змінюється її акцент.

Якщо раніше просто погрожували ядерною зброєю, то тепер закидається такий меседж, що це "нова зброя", нова "вундервафля" від назвою "Посейдон". Така супер-пупер торпеда, яку буцімто не можуть засікти датчики з супутників США,

– підкреслює експерт.

За його словами, якщо помножити нову тему на всю істерію, яку наганяли протягом останнього часу, то має виникнути відчуття, начебто в росіян є якісь сучасні технології.

"Але якщо подивитися, що в них відбувається з ядерною зброєю, то з 90-их років вони не проводили жодних ядерних випробувань. У них майже 7 тисяч боєголовок з ядерним зарядом, але невідомо, в якому вони стані", – наголосив Ігор Чаленко.

Крім того, на цю зброю не виділялося й нормальне фінансування. Тому такі вкиди мають на меті банально підняти додатково градус. При цьому це може бути вкид і не самої Росії, а її "друзів" з політикума Італії.

Як наслідок, додатковий градус мав би спонукати Захід "посадити" за стіл переговорів Україну й Росію, щоб досягти якогось "перемир'я".

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