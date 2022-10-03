Первым информацию распространило итальянское издание La Repubblica, а затем подхватили и другие западные СМИ. Цель россиян в эфире 24 канала объяснил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Вероятные испытания ядерного оружия

Итальянское издание ссылается на источники в НАТО. По выводам медиа, есть опасения, что миссия подводной лодки "Белгород", замеченной в арктических водах – впервые в истории испытать атомную торпеду "Посейдон", которую часто называют боеголовками "Судного дня".

Впрочем, к этой информации несколько скептически отнеслись в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там отметили, что НАТО никакой подобной информации не распространяло.

В то же время отмечается, что Альянс регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны. Так что аналитики считают, что такой вброс может сыграть в пользу России.

Чего добиваются россияне

Игорь Чаленко отмечает, что эта тема является продолжением той истерии, которую в последние недели нагоняет Россия. Единственное, что здесь несколько меняется ее акцент.

Если раньше просто угрожали ядерным оружием, то теперь забрасывается такой месседж, что это "новое оружие", новая "вундервафля" под названием "Посейдон". Такая супер-пупер торпеда, которую якобы не могут засечь датчики со спутников США,

– подчеркивает эксперт.

По его словам, если умножить новую тему на всю истерию, которую нагоняли в последнее время, то должно возникнуть ощущение, что у россиян есть какие-то современные технологии.

"Но если посмотреть, что у них происходит с ядерным оружием, то с 90-х годов они не проводили никаких ядерных испытаний. У них почти 7 тысяч боеголовок с ядерным зарядом, но неизвестно, в каком они состоянии", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Кроме того, на это оружие не выделялось и нормальное финансирование. Поэтому такие вбросы преследуют цель банально поднять дополнительно градус. При этом это может быть вброс и не самой России, а ее "друзей" из политикума Италии.

Как следствие, дополнительный градус должен побудить Запад "посадить" за стол переговоров Украину и Россию, чтобы достичь какого-то "перемирия".

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