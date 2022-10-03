Що передує ядерному удару

Про це 24 каналу розказав експерт Defense Express Іван Киричевський. Він пояснив, що ядерні боєголовки постійно на ракетах не стоять, особливо, якщо йдеться про оперативно-тактичні комплекси, наприклад, типу "Іскандер".

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Так, усі ядерні боєголовки лежать на спеціальних базах зберігання, ба більше, їх мають зберігати у відповідних мікрокліматичних умовах. Якщо ж зберігати їх так, як росіяни звикли зберігати свої снаряди, то ядерний боєзаряд просто не вибухне, адже це – складний конгломерат хімічних сполук, який має ініціюватися за відповідних умов.

Отже, згідно з алгоритмами застосування тактичної ядерної зброї, якщо є наказ видати ядерну боєголовку, з цих самих баз має виїхати ціла кавалькада машин спеціального призначення, в одній з яких має бути ядерна боєголовка. Її везуть на місце базування тієї чи іншої ракетної бригади, де й прикручують на ракету. Лише після цього ракетна установка виїжджає на рубіж для стрільби.

Як бачимо, у цьому процесі є щонайменше 3 етапи, кожен з яких можна доволі легко відстежити, тому що це буде дуже помітно з супутника,

– констатував військовий експерт.

Наскільки можливий ядерний удар

Киричевський зауважив, що хоч росіяни і розкидаються погрозами, є кілька нюансів, які роблять завдання удару менш можливим. Наприклад, наразі є питання, чи взагалі залишилися у росіян "Іскандери", щоб застосувати ядерну боєголовку. Річ у тім, що станом на кінець серпня у ГУР МО повідомляли, що у Росії залишилося менше ніж 200 балістичних ракет цього типу.

Як пояснив військовий експерт, це означає, що половина ракетних бригад Росії зараз взагалі не мають "Іскандерів", а ті, що мають, можуть розраховувати буквально на один залп. Відтак, було б логічно, якби окупанти почали б економити ці ракети, але ж вони цього не роблять.

"Цими самими "Іскандерами" зараз активно б'ють по цивільній інфраструктурі Одещини та Дніпропетровщини. Виходить, що їм є радість від того, що вони знищили будинок нашого офіцера-артилериста, який якраз воював під Лиманом, але тим самим вони позбавили себе як мінімум 10 засобів доставки ядерної зброї", – пояснив він.

Є і ще один специфічний нюанс – доктрина застосування ядерної зброї армії Росії передбачає, що генерали мають перебувати десь у повітрі, на спеціальних літаючих командних пунктах типу Іл-22ПП. Однак щонайменше половина цих літаків зараз несправна і перебуває на ремонті.

Вони, звісно, можуть у красивих залах Кремля розповідати, що Росія всіх переможе і обов'язково застосує тактичну ядерну зброю, але наразі це справді виглядає як блеф. Тому що російська армія у доволі деградованому становищі, щоб провести це швидко і блискавично, і щоб Захід не зміг цьому завадити,

– підсумував Киричевський.

Іван Киричевський про можливість застосування ядерної зброї Росією: дивіться відео

Який ядерний потенціал у Росії

Аналітики BBC підрахували, скільки ядерних боєголовок має у своєму арсеналі країна-агресорка. Федерація американських вчених заявила, що Росія має 5977 таких боєголовок, хоч ці цифри і є приблизними.

Утім не всі з них реально можуть застосувати. Так, наприклад, 1500 боєголовок зняті з експлуатації та підлягають демонтажу. За словами експертів, наразі "розгорнуто" близько 1500 російських боєголовок.