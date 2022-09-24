Президент росії в одному зі своїх недавніх виступів вкотре пригрозив Україні та світу використанням ядерної зброї. Аналітики BBC розписали, на що спроможна держава-агресорка.

Читайте також У Путіна ще є інші аргументи, – ексспівробітник СБУ припустив, чи завдасть росія ядерного удару

Чи великий ядерний арсенал у росії

Попри те що "усі цифри зброї приблизні", Федерація американських вчених заявила, що в росії є 5977 ядерних боєголовок. Хоча серед них 1,5 тисячі підлягають демонтажу, бо зняті з експлуатації.

Тому загалом близько 4,5 тисяч балістичних ракет або ракет, якими можна атакувати з великої відстані, є у розпорядженні в путіна.



Ядерний арсенал росії / Фото BBC

Однак наявність ракет не гарантує цілковитої готовності до їхнього використання. За словами експертів, зараз "розгорнуто" близько 1500 російських боєголовок.

Для чого путіну "ядерний шантаж"

Як повідомляє британське видання, путін може застосувати "ядерку", якщо це загрожуватиме цілісності його держави. Зокрема, це стосуватиметься загрози тим територіям, які окупанти планують оголосити "своїми" після результатів псевдореферендуму.

Вочевидь, росії не подобається, що світ підтримує Україну, тому вона вдається до ядерних погроз та залякувань. Однак за оцінками аналітиків, путін навряд насправді збирається знищити світ атомом – усе поки залишається на рівні заяв.

Важливо! Україна відмовилась від ядерної зброї у 1994 році в обмін на гарантії безпеки, підписавши Будапештський меморандум. У путіна немає жодних доказів того, що Україна після цього договору намагалася придбати ядерну зброю.

Наскільки небезпечна ядерна зброя

Рівень потужності ядерної зброї залежить від низки критеріїв, зокрема:

розміру боєголовки;

висоти над землею, де вона детонує;

місцевого середовища.

Проте навіть найменша боєголовка може завдати величезних втрат і призвести до довготривалих наслідків.

Зауважте! Бомба, яка вбила до 146 000 людей у Хіросімі під час Другої світової війни, важила 15 кілотонн. Сучасні ядерні боєголовки можуть важити близько 1000 кілотонн.



Зони ураження від ядерної зброї / Фото BBC

У зоні безпосереднього ядерного вибуху все миттєво руйнується у радіусі кількох кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно 24 канал писав про те, у якому стані ядерна зброя в росії. Держава-агресорка витрачає мільярди коштів на утримання ядерного арсеналу, однак не всі ракети у бойовій готовності.

Варте уваги – Байден пригрозив президенту росії: дивіться відео