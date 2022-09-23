Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, як варіант наказ путіна щодо ядерного удару може не виконатися на рівні якихось російських генералів.

До речі Щойно в бункері путіна почнуть обговорювати ядерний удар, туди одразу ж прилетить, – Жданов

Шантаж через знищення інфраструктури

У путіна ще є аргументи, щоб не застосовувати цю зброю. Насамперед це шантаж нашої інфраструктури,

– зазначив експерт.

На його думку, путін вже намалював собі картину "перемоги": з наближенням зими він буде більше бити по критичній інфраструктурі, щоб "українці мерзли та виходили та мітинги проти Зеленського". Крім того, у газопроводі до ЄС не буде тиску і європейці "не захочуть сидіти у холодних квартирах і постачання Україні зброї зменшиться".

Російський президент, ймовірно, може сподіватися на саме такий сценарій. Тож і відкладає застосування ядерної зброї до останнього моменту.

"Черга до ядерної зброї ще не дійшла, путін буде користуватися інфраструктурною", – зазначив Ступак.

Ступак припустив, чи завдасть росія ядерного удару: дивіться відео

Путіну байдуже на своїх людей на ЗАЕС

На жаль, загроза з окупованої території Запорізької АЕС досі лишається. Спочатку окупанти обстрілювали тільки допоміжні приміщення атомної станції, а потім почалися "прильоти" і по головному приміщенню.

Якщо виходити з точки зору логіки, як вони будуть обстрілювати ЗАЕС, коли захопили Запорізьку область? Це ж значить, що вони своє населення та військових наражають на небезпеку. Але вся ця логіка перекреслюється тим, що путіну байдуже на своє населення, громадян та військових,

– відзначив Ступак.

Він також додав, що російський президент забуває про розу вітрів. Цілком ймовірно, що вона може розвернутися і хмара "осяде десь у Ростові".

Путін шантажує світ застосуванням ядерної зброї